عضو بـ«النواب»: مشروع توشكى نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، خلال كلمته بافتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، والتي تعكس الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية لتحقيق أمن مصر الغذائي وتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.

زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح

واعتبر أن مشروع توشكى الذي أحياه الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددا من أهم المشروعات القومية التي تحقق الأمن الغذائي لمصر، إذ أنه نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص ومبعث فخر للمصريين، بما شهده من تحديات عدة من أجل توصيل المياه إلى هذه المنطقة، وبفضل إصرار القيادة السياسية ودعمها نجحت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح.

وتابع في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي ألقت الضوء على الارتباط المباشر بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعي إذ أنها تقدر بـ25 مليون نسمة منذ عام 2011، كما أنها أكدت على حرص الدولة التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الواردات بتأكيده أن خلط الذرة مع القمح يوفر للدولة 600 مليون دولار.

ضمان الأمن الغذائي

وأضاف أن الدولة استطاعت تحقيق عدة نجاحات في مجال ضمان الأمن الغذائي، لاسيما وأن توشكى مصر يهدف إلى التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الموارد المتاحة، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب وخاصة في صعيد مصر.