ميرال الهريدي تثمن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة حل أزمة الكهرباء

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، والاستجابة السريعة من قبل الحكومة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على الاهتمام بمشكلات المواطن والعمل على حلها بشكل فوري.

دعم المواطن المصري

وقالت الهريدي في بيان لها اليوم، إن الحكومة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن المصري، والتعامل معه في كافة الأزمات بشفافية وصدق والعمل على حلها بشكل سريع ونهائي، وإعلان كافة الملابسات والحقائق حول الأزمات والتحديات، حتى يكون هناك شراكة وتعاون في التصدي لها وحلها بتنسيق مشترك.

الاستجابة السريعة لحل أزمة الكهرباء

وثمّنت عضو مجلس النواب استجابة الحكومة السريعة وخطتها لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، والتحركات المبذولة لإنهاء الأزمة بحلول آخر يوليو المقبل.

واختتمت: «الحكومة تعمل بجدية وعزم لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرض استقرار البلد في كافة المجالات ومن بينها مجال الطاقة، وتسعى جاهدة لتحسين البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز القدرات الإنتاجية لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام».