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إنجازات التحالف الوطني خلال النصف الأول من 2024 (فيديو)

كتب:

يسرا البسيوني
07:21 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
جانب من اجتماع مجلس أمناء التحالف الوطني اليوم

جانب من اجتماع مجلس أمناء التحالف الوطني اليوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إنجازاته المميزة خلال النصف الأول من 2024، والتي تُجسّد التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التحالف الوطني، أن هذه الإنجازات تُعدّ نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد التحالف الوطني، التزامه بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين المصريين وبناء مستقبل أفضل لمصر، مثمنا جميع الشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات، ومؤكدا أهمية العمل الجماعي والتشاركية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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بقلم يسرا البسيوني