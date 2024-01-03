مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين حياة المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية في عام 2015، يستهدف تحسين حياة المواطنين، وذلك من خلال ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه.

رئيس الوزراء: ترشيد الدعم يضمن وصوله لمستحقيه

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ ترشيد الدعم لا يعني إيقافه، وإنما يعنى ضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، وذلك من خلال تطبيق منظومة جديدة للدعم، تعتمد على العدالة والشفافية.

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية دخلت في برنامج لترشيد منظومة المواد البترولية، وتم وضع برنامج لهيكلة تعريفة الكهرباء والمياه والغاز، وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضمان عدم تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.

وأضاف مدبولي أنَّ الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق العديد من الإنجازات، من بينها خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.