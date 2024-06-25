لطيفة تطرح ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»

طرحت الفنانة لطيفة أغاني ألبومها الغنائي الجديد، منذ قليل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وحرصت على الترويج له من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

لطيفة تطرح ألبوم مفيش ممنوع

وكتبت لطيفة عبر صفحاتها: «‎حبايبي.. تقدروا تسمعوا دلوقتي ألبومي الجديد مفيش ممنوع كامل على كل المنصات الموسيقية الإلكترونية.. مستنية رأيكم ويا رب تحبوا كل الأغاني زي ما أنا حبيتها، ‎وشوفوا أول كليب من الألبوم يا ليالي على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وتعاونت لطيفة في أغنية يا ليالي التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وهي إحدى أغاني الألبوم مع الشاعر ملاك عادل، ومن لحن فلكلور ليبي، وتوزيع ومكساج تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

‎يا ليالي يا ليالي

‎لا بهدا ولا بنساه وده حالي

‎لا بهدا ولا بنساه ده الغالي

‎لا نستيهم صحاب الغلا

‎يطول شوقك ليهم