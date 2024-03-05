انهيار لطيفة من البكاء في أثناء تسجيل أغنية لوالدتها بعد وفاتها

انهارت الفنانة لطيفة من البكاء في أثناء تسجيل أغنية جديدة بعنوان «أمي» التي تهديها لوالدتها التي رحلت عن عالمنا في الآونة الأخيرة.

انهيار الفنانة لطيفة في البكاء

وشاركت الفنانة لطيفة برومو أغنيتها الجديدة أمى عبر صفحتها وكشفت عن موعد طرح الأغنية، حيث كتبت: «انتظروا دعاء أمي يوم الخميس الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب والمنصات الموسيقية، كلمات كريم حكيم ولحن وتوزيع خالد فتوح وتسجيل وميكس بيشوي مجدي».

وظهرت لطيفة في البرومو منهارة من البكاء في أثناء تسجيلها للأغنية الخاصة بوالدتها تأثّرا بذكراها.