حالة الطقس اليوم.. أجواء ربيعية لطيفة على السواحل الشمالية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وصولا الى جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا واضحا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث تسود أجواء ربيعية لطيفة وممتعة على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد، أما بالنسبة لمدن ومحافظات جنوب الصعيد فيظل الطقس شديد الحرارة نهارا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت إلى استمرار تكون شبورة مائية صباحًا وحتى بداية ساعات الظهيرة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية، وعلى الطرق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السواحل الشمالية ومدن القناة وحتى وسط سيناء.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، كما أوضحتها هيئة الأرصاد الجوية، ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، أكدت الأرصاد أنها ستظل معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.