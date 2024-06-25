قناة القاهرة الإخبارية: أوكرانيا لا تخشى التصعيد الروسي المحتمل

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في العاصمة الأوكرانية كييف، إن القوات الروسية تبادر في عمليات استهدافها بشكل متواصل لكل المواقع الأوكرانية، سواء كانت في المنطقة الجنوبية أو الشرقية، مشيرا إلى أن الخبراء في الداخل الأوكراني أكدوا أن قوات بلادهم لا تخشى مواجهة أو تصعيدا روسيا محتملا في الأيام أو الأشهر المقبلة.

أوكرانيا تخطط لتكثيف ضرباتها

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل تهديدات روسيا تظهر داخل الأراضي الأوكرانية، وتستغل روسيا الفرص كونها تدعي بأنها تقاتل الولايات المتحدة داخل أوكرانيا، مما جعل كييف تطلب اليوم المزيد من تكثيف ضرباتها داخل العمق الروسي، وتشير بيانات أوكرانيا بأن كييف تطلب من واشنطن استهداف الأراضي الروسية في داخل عمق 150 كم.

صواريخ أمريكا

ولفت إلى أن أوكرانيا لم تتلق حتى هذه اللحظة تأكيدا واضحا من الولايات المتحدة لاستخدام مثل تلك الصواريخ التي تطلق من منظومات هيمارس الأمريكية التي أثبتت جدارتها من خلال هجماتها في عدد من المناطق.