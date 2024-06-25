«القوى العاملة» بالنواب توصي بمراجعة قواعد السفر لخدمات الحجاج

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها مساء اليوم، بضرورة مراجعة القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم لعدد من طلبات الإحاطة ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، الذي طالب وزارة العمل بموافاة اللجنة بعدد التأشيرات التي صدرت للنواب، وبيان بعدد من سافروا من خلال وزارة العمل لأداء خدمة الحجاج، حيث إن هناك ناس معتادة السفر كل سنة، ونطلب بيان بعدد الموظفين من وزارة العمل الذين سافروا.

ملف العمالة المصرية في الحج

وتحفظ «الدرجلي» على تمثيل وزارة العمل، قائلا: «توجد لجنة واحدة في المجلس اسمها لجنة القوى العاملة تتعامل معها وزارة العمل، لازم التمثيل يتناسب مع قدر الحدث ويتناسب مع مكانة البرلمان، لازم حضور الوزير بنفسه».

وتابع: «وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة المصرية في الحج على أساس أنه باب رزق أو سبوبة، ما هى القواعد والمعايير التي يتم الاختيار على أساسها، وعدد الشركات التي قامت بإلحاق العمالة في موسم الحج خلال السنة الحالية، وما عدد العمالة التي سافرت السعودية، وما هى وظائفهم وأعمارهم، نريد بيانات بكل هذه الطلبات، لأن هناك ناس كتير سافرت حج وليس عمالة رغم أنهم محسوبين ضمن عمالة خدمة الحجاج، بهذا التصرف أثرت على العمالة المصرية، هل الناس دى راحت تحج ولا سافروا كعمالة، هناك نحو ألف تأشيرة عمالة 300 أو 200 منهم عمالة فقط والباقي حج».

ووجه النائب عماد الدرجلي، في بداية كلمته الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة كافة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يؤكد شعور الرئيس بهموم المواطنين.

تأشيرات العمالة الموسمية

وناقشت لجنة القوى العاملة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق النواب للعام الثالث على التوالي.

وقال النائب أحمد حمدى خطاب: «نناقش موضوع مهم خاص بالتعامل مع مسألة خدمة حجاج بيت الله الحرام، 3 سنوات هناك أزمة صخمة، كل نائب له عامل وسائق، هل المشكلة تحدث مع الناس التى تسافر مجانا، ولا تحدث مع من يدفع أموال، كيف تخرج ناس كعمالة حجاج ويسافروا ولا يعملوا خدمة حجاج أصلا».