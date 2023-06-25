«السياحة»: وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين ودفنها بالأراضي المقدسة

أعلنت بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية، ارتفاع عدد وفيات حجاج السياحة خلال موسم الحج الحالي إلى 4 وفيات، إذ توفيت اليوم الحاجة/ألماظة محمد الليثي صرموح «64» سنة، وجرى دفنها بالأراضي المقدسة بعد موافقة أسرتها بالدقهلية وكتابة إقرار بذلك وإرساله إلى البعثة.

- حالة واحدة بمستشفيات المملكة

ومن جهتها أكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن كافة حجاج السياحة بخير ولا توجد إلا حالة واحدة بالمستشفى إذ أجريت اليوم الحاجة بسيمة سليم إبراهيم عملية جراحية في الفخد الأيمن بعد إصابتها بكسور، لافتة إلى أنه سيتم تصعيدها غدا إلى مشعر عرفات بسيارة مجهزة ضمن القافلة الطبية.

وأضافت لـ«الوطن» أن بعثة الحج السياحي أنهت استعدادها لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات غدا لتأدية الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بعرفة بعد غدٍ الثلاثاء 9 ذو الحجة 1444، الموافق يوم 27 يونيو الجاري.

- استعدادات كبيرة لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات غدا

وأوضحت أن عملية التصعيد ستتم عبر ما يزيد عن 400 أتوبيس سياحي، لافتا إلى أن تلك الأتوبيسات من موديلات حديثة، مشيرة إلى أن هناك خطة لتصعيد حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألفا و100 حاج إلى صعيد عرفات تضمن عدم حدوث وصولهم إلى مشعر عرفات بسهولة ويسر ودون التعرض للزحام أو التكدس.