مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل العثور على مواد مُتفجرة في أبو علندا بالأردن

قالت آية السيد، مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في عمان، إن أزمة العثور على مواد مُتفجرة داخل الأراضي الأردنية بدأت منذ الأربعاء الماضي، عندما جرى الإعلان من قبل المواطنين في المنطقة بأن هناك صوتا ناجما عن انفجار أسطوانة غاز، ونتج عنها خسائر نوعا ما مادية وليست بشرية بشكل كبير، لكن تبين وجود متفجرات.

إخلاء لمنطقة ماركا الجنوبية وهي مٌكتظة بالسكان

وأوضحت آية السيد، خلال رسالة على الهواء، مع الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمن العام تكتم على هذه المعلومات من أجل سير القضية بشكل سليم دون وجود أي مُعوقات، وفي فجر السبت جرى الإعلان من قبل المواطنين بأن هنالك إخلاء لمنطقة «ماركا» الجنوبية، وهي مٌكتظة بالسكان، ما تطلب إخلاء كاملا لمربع سكني.

ولفتت آية السيد إلى أن السلاح الهندسي الملكي فجر هذه المواد والمعدات داخل المنزل لخُطورتها، وتبين أن هناك تحقيقات جارية، وليس من المعروف هل سيكون هناك بيانات أو عمليات تمشيط لمناطق أخرى في الأيام المقبلة.

العثور على متفجرات في قرية ماركا الجنوبية

وأوضحت مُراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن منطقة «أبوعلندا»، قريبة من ماركا الجنوبية، حيث عثر على مٌتفجرات في أحد المحلات التجارية المٌخصصة لقطع غيار المركبات، وكانت تتواجد كمية كبيرة من المٌتفجرات والأحزمة الناسفة، التي فجرها السلاح الهندسي الملكي في مكانها، والتحقيقات ما زالت جارية.