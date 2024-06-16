سحاب والوحدات يبحثان عن التأهل لنصف نهائي كأس الأردن أمام السلط والرمثا

يحل نادي سحاب، ضيفًا على نظيره السلط، بملعب مجمع «الأمير حسين بن عبد الله الرياضي»، في مباراة مؤجلة من ربع نهائي بطولة كأس الأردن، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان فريقا شباب الأردن والحسين، حجزا بطاقتا التأهل لنصف نهائي بطولة الكأس، بتغلب الأول على نظيره معان بضربات الترجيح بنتيجة 3-0، بعد تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله، على ستاد «عمان الدولي»، والثاني على شباب العقبة بأربعة أهداف مقابل هدف على «ملعب الحسن» بأربد.

وحجز نادي السلط بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأردن بتغلبه على نظيره الجزيرة بضربات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «مجمع «الأمير حسين بن عبد الله الرياضي» في دور الـ16.

وفي المقابل، صعد سحاب لربع نهائي بطولة كأس الأردن، على حساب الفيصلي بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي بين الفريقين على ستاد «عمان الدولي».

الوحدات والرمثا يبحثان عن التأهل لنصف نهائي الكأس

وفي مباراة أخرى، يلتقي الرمثا بنظيره الوحدات على «ملعب الحسن» بأربد، في مباراة مؤجلة من ربع نهائي بطولة كأس الأردن، وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.