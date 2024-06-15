موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن

مع اقتراب احتفال عيد الأضحى المبارك، يهتم الأردنيون بالبحث عن موعد صلاة العيد 2024 في الأردن وأماكن وساحات الصلاة بالمملكة، وفقًا لما حددته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

موعد صلاة العيد 2024 في الأردن

حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن موعد صلاة العيد 2024 في الأردن، في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الأحد، العاشر من ذي الحجة لعام 1445هـ.

أماكن وساحات الصلاة 2024 في الأردن

وأعلنت الوزارة أسماء وأماكن مصليات عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات الأردن، وفيما يلي قائمة ببعض أماكن وساحات الصلاة 2024 في الأردن:

مصلى عيد الأضحى في عمان:

مصلى الحسين بن علي في وسط البلد.

مصلى الفتح في منطقة الجبيهة.

مصلى العبدلي في وسط العاصمة.

مصلى الحسن في منطقة الصويفية.

مصلى عيد الأضحى في إربد:

مصلى الحسن بن طلال في وسط المدينة.

مصلى عيد الأضحى في الزرقاء:

مصلى الهاشمية في وسط المدينة.

مصلى عيد الأضحى في العقبة:

مصلى الحسين بن عبدالله في وسط المدينة.

مصلى عيد الأضحى في الكرك:

مصلى آل سعود في وسط المدينة.

مصلى عيد الأضحى في مأدبا:

مصلى الملك عبدالله الثاني في وسط المدينة.