جانتس يهدد نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

يهدد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية إقرار التجنيد الإجباري لليهود المتشددين «الحريديم»، بسقوط حكومة بنيامين نتنياهو التي تعتمد على الأحزاب الصهيونية التي ترفض هذا القرار، خاصة بعد عقد مؤتمر زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس «المنافس الأول لنتنياهو» تحدث خلاله عن حكومته الجديدة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام عبرية.

خطة بيني جانتس للحكومة الجديدة

وأكد زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه عليهم أن يقوموا بتشكيل حكومة توافق وطني واسعة، موضحا أن الحكومة التي سيقوم بتشكيلها، سيعمل بها على تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» والعرب على حد السواء.

وأضاف أنهم لن ينسوا موقف الولايات المتحدة مع إسرائيل منذ الهجوم في السابع من أكتوبر الماضي، وهو الموقف المخالف لنتنياهو.

لا يمكن القضاء على حماس

وأقر جانتس خلال المؤتمر، أن جيش إسرائيل فشل في القضاء على حركة حماس، مضيفًا أنه لابد من إعادة المحتجزين في قطاع غزة مهما كان الثمن، حتى إن كان خلال وقف إطلاق النار.

شدد على أنه حتى في حالة وقف إطلاق النار، فهذا لا يعني أنها ستسمح لقادة الحركة بالعيش دون قتال.

الحرب في لبنان

وأضاف جانتس أن قوات إسرائيل قادرة على تدمير القدرات العسكرية لحزب الله خلال أيام، مؤكدًا أن التحدي الذي يواجههم هو إعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم، حتى إذا كان الثمن التصعيد.

وأكد خلال المؤتمر أن الحرب مع حزب الله ستؤدي إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية لإسرائيل، وزيادة أعداد المصابين من الجنود.