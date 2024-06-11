«وقعوا في بعض».. أزمة داخل إسرائيل بعد الموافقة على قانون لصالح «الحريديم»

أعلنت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي التصديق على استمرار تشريع قانون، يسمح بتخفيض سن إعفاء الحريديم من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، سيمرر مشروع القانون الذي يعمل على إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا.

ويعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الوحيد من بين أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، الذي صوّت ضد القرار؛ ما جعل رئيس مكتب نتنياهو يصف جالانت بأنه «وقح ويجب إقالته».

رد جالانت

فيما خرج جالانت في منشور عبر موقع «إكس» عقب انتهاء التصويت، وكتب تغريدة جاء فيها: «شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات، وضروري أن يتمّ إجراء التغييرات الوطنية، بتوافق واسع النطاق ويجب ألّا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي».

تعليق كتلة جانتس

في نفس السياق، علقت كتلة «معسكرة الدولة» بقيادة بيني جانتس، قائلة: «في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة».