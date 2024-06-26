عمرو يوسف: الأكشن في «ولاد رزق 3 القاضية» تطور عن الأجزاء السابقة

حقق الفنان عمرو يوسف نجاحا كبيرا بدوره في فيلم ولاد رزق 3 القاضية، الذي يتم عرضه خلال هذه الفترة بدور العرض السينمائية، من خلال شخصية ربيع التي قدمها على مدار 3 أجزاء.

عمرو يوسف: الجزء الثالث من ولاد رزق تطور عن الأجزاء السابقة

وعن شخصية ربيع، قال الفنان عمرو يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن العمل كان مرهق للغاية لأنه كان يتضمن كثير من مشاهد الأكشن وأغلب هذه المشاهد قام بتنفيذها بنفسه، وبالفعل تم الاستعانة بدوبلير في بعض المشاهد مثل انقلاب السيارات قائلا: «استقبال الجمهور للعمل وحبهم ليه خلانا ننسي أي تعب أو إرهاق حصلنا أثناء التصوير، وأنا شايف إن الجزء دا شهد تطور كبير في الأكشن مكنش موجود في الجزئين اللي فاتوا وكمان في الحبكة الدرامية والقصة».

يذكر أن عمرو يوسف شارك فيولاد رزق 3 القاضية، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وكريم قاسم وعلي صبحي وسيد رجب ومحمد لطفي، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.