عمرو يوسف يوجه رسالة مؤثرة لكندة علوش بعد إصابتها بالسرطان.. فماذا قال؟
كتب:
خالد فرج
01:16 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
عمرو يوسف وكندة علوش
حرص الفنان عمرو يوسف على توجيه رسالة دعم لزوجته الفنانة كندة علوش بعد إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان خلال مقابلة مصورة معها مع الإعلامية منى الشاذلي.
ونشر عمرو يوسف صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين، لكن إنتي كنتي مؤمنة ومسلمة أمرك لله، ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن إنتي في عز تعبك ادتيهم قوة.
وأضاف عمرو يوسف في منشوره: ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي مبطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا، ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان إنتي تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا.