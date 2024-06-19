عمرو يوسف نجم عيدي الفطر والأضحى بإيرادات «شقو» و«ولاد رزق 3»

نجاح كبير حققه الفنان عمرو يوسف، في السينما هذا العام، بعد الإيرادات المرتفعة التي حققها في فيلم «شقو» الذي عرض في موسم عيد الفطر المبارك، وفيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» الذي يشارك في بطولته مع أحمد عز، والمعروض حالياً بدور العرض السينمائي.

ووفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم «شقو» 78 مليون جنيه داخل مصر، أما فيلم «ولاد رزق» فقد وصلت حصيلة إيراداته إلى 92 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم شقو

وشارك في بطولة فيلم شقو كل من يسرا، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، وكوكبة من النجوم، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

أبطال فيلم ولاد رزق القاضية

فيلم ولاد رزق 3.. القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.