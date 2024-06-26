توريد 17024 طن قمح إلى صوامع القاهرة.. ولجان فنية للفرز والاستلام

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2024 إلى صوامع ومراكز تجميع القمح بمحافظة القاهرة وصلت حتى الآن إلى 17.024 طن.

وأشار إلى تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القاهرة بمتابعة الأعمال الجارية فيما يتعلق بتوريد القمح إلى الصوامع والهناجر والبناكر المخصصة لتخزين القمح في موسم التوريد.

وأوضح مدير تموين القاهرة استمرار أعمال اللجان الخمس بأماكن التخزين المخصصة للقمح على مستوى محافظة القاهرة، والتي تقوم بتوريد الأقماح لاستقبال موسم حصاد القمح، بحضور اللجان الفنية المتخصصة في فرز واستلام القمح المحلي.

وتعمل هذه اللجان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بما في ذلك العطلات الرسمية والأجازات.

وأشار إلى أنه بناءً على تقارير اللجان المنعقدة لهذا الشأن، فقد بلغ إجمالي توريد واستلام القمح حتى الآن منذ بداية موسم حصاد القمح: 6.922 طن في صومعة المطرية، 5.111 طن في بنكر عزبة الوالدة، 4.780 طن في صومعة التبين، و 211 طن في مركز تجميع التبين.

وبذلك يصل إجمالي ما تم توريده على مستوى العاصمة إلى 17.024 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وشدد ناصر ثابت، على استمرار التنسيق التام مع المزارعين وكافة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن، من أجل تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

متابعة يومية مباشرة

وأشار مدير تموين القاهرة، إلى وجود متابعة يومية مباشرة لعمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين، مشيرا إلى أن الأعمال تجري على قدم وساق بمتابعة من أعضاء اللجان المشرفة على التوريد ومن رجال مديرية التموين بالقاهرة، بمتابعة من الدكتور سيد محمد السيد، رئيس قسم الصيانة بمديرية تموين القاهرة.

وأكد ثابت، على جاهزية الصوامع والشون والهناجر بشكل دائم، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.