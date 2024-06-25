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ارتفاع معدل توريد القمح إلى أكثر من 268 ألف طن قمح بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
09:34 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
توريد القمح

توريد القمح

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية، ارتفاع معدل توريد القمح في الصوامع والشون ومواقع التخزين في37 صومعة بالدقهلية.

ارتفاع معدل توريد القمح في الدقهلية

وأوضح أن توريد القمح بدأ منذ شهر أبريل، بناء على تعليمات وزارة التموين بتوفير الصوامع ومواقع التخزين وتجهيزها لاستقبال موسم توريد القمح 2024، واستمر العُمال والمُزارعين في العمل من أجل استمرار عملية توريد القمح في الصوامع بشكل مستمر وسريع.

وأضاف أن كمية القمح الموردة داخل الصوامع ارتفعت لتصل إلى أكثر من 268 ألف طن قمح، داخل الصوامع والشون المختلفة.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد علي كل الصوامع ومواقع التخزين والشون بضرورة تسهيل الإجراءات من أجل سرعة عملية توريد القمح، وعدم وجود أي عوائق تمنع أو تعمل على تأخير المزارعين من التوريد.

سعر أردب القمح في التوريد

وأكد أن سعر توريد القمح جاء مناسبا إذ بلغ نحو 2000 لأعلى جودة ودرجة نقاوة في توريد القمح، على أن يتم تسليم النقود في خلال 48 ساعة للمُزارعين بعد التسليم والتوريد.

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بقلم آية حسنين