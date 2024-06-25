«السلع التموينية»: 3.5 مليون طن حصيلة توريد القمح المحلي خلال شهرين

أكد المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ارتفاع نسب توريد القمح المحلي 2024، إذ وصلت نسب توريد القمح حتى منتصف يونيو الجاري 3.5 مليون طن قمح مورد من المزارعين، منذ بدء موسم التوريد منتصف شهر أبريل الماضي.

توريد القمح المحلي 2024

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن معدلات توريد القمح المحلي في تزايد، ومن المقرر لها أن تسجل هذا العام رقما قياسيا مع نهاية موسم التوريد منتصف أغسطس المقبل، مؤكدا أن كميات القمح المورد من المزارعين بالإضافة إلى ما تستورده هيئة السلع سيعزز من المخزون الاستراتيجي للقمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

موعد انتهاء موسم توريد القمح

وينتهي موسم توريد القمح يوم 15 أغسطس المقبل، إذ بدأت وزارة التموين استلام محصول القمح من المزارعين يوم 15 أبريل الماضي، اختياريا من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالأسعار التالية لجميع أصناف القمح المزروعة محليا.

- 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

- 1950 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 قيراطا.

- 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.