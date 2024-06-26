بالأرقام.. أبرز جهود الحكومة للإسراع في إنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف جعل مصر من البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.

جهود الحكومة المصرية للإسراع بإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأوضح المركز على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستراتيجية تعمل على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تبنى مصر الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن أبرز جهود الحكومة المصرية للإسراع بإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر تتمثل فيما يلي:

- اتفاقية بين الحكومة المصرية والشركة الهندية «رينيو باور» لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنويا، قابلة للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، وباستثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.

توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

- 12 ملياردولار استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية.

- 29 مليار دولار استثمارات متوقعة للمرحلة الأولى.

- 40 مليار دولار إجمالي الاستثمارات خلال 10 سنوات.

- 27 مذكرة تفاهم سارية و10 اتفاقيات اطارية ملزمة مع مطورين عالميين فى مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر حتى مارس 2024.

- الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن تستفيد بهذا المركز مختلف الجامعات والجهات المعنية الآخرى.

- الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر «ptx» بمبلغ 270 مليون يورو .

إقرار حوافز إضافية للاستثمار في مجال الطاقة

وأوضح المركز أنه تم إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، حيث تم توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، لتحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.