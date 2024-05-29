مصر تخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030

افتتح اليوم السفير كريستسان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، محطة رياح برأس غارب، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وسفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان وسفير فرنسا إريك شوفتالييه وسفيرة الدنمارك ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب طلعت السويدي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

كلمة سفير الاتحاد الأوروبي

بدوره، قال السفير كريستسان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: «تعد الطاقة المتجددة أمرًا حيويًا لتحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، وتمتلك مصر الأصول الرئيسية: الشمس والرياح، فيما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مزود لتمويل المناخ في العالم، حيث يمثل أكثر من 40٪ من صناديق المناخ العامة في جميع أنحاء العالم من خلال الدول الأعضاء فيه».

وتابع: «في البلدان الشريكة لنا، نستخدم المساعدة الفنية وبناء القدرات والاستثمارات والضمانات للتخفيف من المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومن خلال الاستثمار والتشريعات المناسبة، يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة سائدة، ما يفتح أسواقًا جديدة واقتصادات كبيرة وفرص الأعمال».

بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بالمشروع

فيما قال جويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، إن البنك يفخر بدعم هذا المشروع، في إطار مبادرة فريق أوروبا بقرض قيمته 94 مليون يورو، ما يمكّن مصر من اتخاذ خطوة رئيسية نحوهدفها الطموح المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2030.

تحقيق الأهداف المناخية

ويهدف مشروع الطاقة المتجددة إلى المساهمة بشكل كبير في أهداف العمل المناخي من خلال خفض النقص المتزايد في إمدادات الكهرباء في مصر من خلال استخدام موارد طاقة الرياح المستدامة.

في الوقت الذي قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن مصر تهدف لتوليد 24% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة في عام 2030، موجها الشكر إلى الشركاء الأوروربيين على دعمهم الطاقة النظيفة في مصر.

من جانبه، قال سفير ألمانيا الاتحادية، فرانك هارتمان، إن بلاده نجحت في دعم مصر 25 عاما، وتطوير البنية التحتية وأسوان وشرم الشيخ وجبل الزيت، ونعمل على تطوير باقي المحطات والمحطة الحالية في رأس غارب هي ثالث محطة رياح تدعمها ألمانيا الاتحادية في مصر، لافتا إلى أنه تم اعتماد تكنولوجيا للحفاظ على الطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا والتي تسير في طريق مواز للمحطة.

أما سفيرة الدنمارك، آنه دورته ريجلسن، فقالت إن هناك تعاونا كبيرا في الطاقة المتجددة بين الدنمارك ومصر، لافتا إلى أن إسبانيا تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في مصر.

ممولو المشروع

المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AfD) وبنك التنمية الألماني نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالتعاون مع الحكومة المصرية، محطة رياح خليج السويس في منطقة ساحل البحر الأحمر بقدرة 252 ميجاوات.

تفاصيل عن المشروع

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمزرعة الرياح، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها 257 مليون يورو.

وقدم بنك التنمية الألماني، الممول المشارك الرئيسي، 59 مليون يورو على شكل قروض لهذا المشروع، ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي بقرض قدره 94 مليون يورو، وحزب البديل من أجل ألمانيا بقرض قدره 40 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 30 مليون يورو.

كما تبلغ قدرة مزرعة الرياح 252 ميجاوات وتوفر الطاقة لـ 370 ألف شخص، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير ما يقرب من 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

دور الرياح في توليد الكهرباء في مصر

وتسهم مزرعة الرياح في خطة التوسع في مجال الطاقة المتجددة المصرية، والتي بموجبها يجب أن يأتي أكثر من 60٪ من قدرة توليد الكهرباء المصرية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2040.