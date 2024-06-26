رئيس «الرعاية الصحية»: نتطلع إلى أن يقود القطاع اقتصاد الدولة

ترأس الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول إدارة دورة الإيرادات «RCM»، لتحديد الأهداف المالية وتعظيم الموارد في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

تمّ تنظيم الورشة بالتعاون مع شركة صلات لحلول الأعمال السعودية «SELAT for Business Solutions»، وبحضور أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

الورشة خطوة استراتيجية لتبادل وتعميق الخبرات

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الورشة تُعد خطوة استراتيجية لتبادل وتعميق الخبرات، وتعزيز الكفاءة، والاستغلال الأمثل للموارد في منظومة هيئة الرعاية الصحية، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق أفضل ممارسات الإدارة المالية، مؤكّدًا أنَّ شركة صلات تُعد شريك نجاح وداعمًا رئيسيًا لنجاحات هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي أنَّ الهيئة تستهدف تطبيق النماذج الناجحة في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في تحديد الأهداف المالية، وزيادة إيرادات المنشآت الصحية، مع خطط لزيادتها سنويًا، وأكد أن تطبيق هذه النماذج سيسهم في وضع استراتيجيات للاستغلال الأمثل للموارد، واستراتيجيات صحية ووقائية أخرى لتعزيز الكفاءة الصحية والحفاظ على جودة صحة المجتمع.

تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية «ERP» قريبا

ولفت السبكي إلى أنَّه سيتم قريبًا تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية «ERP» في الهيئة، وهو أداة قوية في ميكنة إدارة دورة الإيرادات، موضحًا أنه يتيح هذا النظام سهولة تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للبيانات المالية والعملياتية في المنشآت الصحية، كما يعزز من تحسين عمليات التقارير والمتابعة، ويتكامل بشكل فعال مع أنظمة إدارة المرضى.

وأكّد أنَّ الهيئة تحرص على إقامة ورش العمل لتبادل وتعميق الخبرات، وبناء قيادات صحية قوية مواكبة لأحدث التطورات العالمية، وتعزيز الابتكار والتطوير لرفع ريادة وتنافسية الدولة المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أنَّ المراحل المقبلة ستشهد تطوير الخدمات ونقل التجارب الناجحة لهيئة الرعاية على جميع الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشدد على أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية لتقليل التكاليف الصحية دون التأثير على جودة الرعاية المقدمة، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الموارد لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل واقعي ومتوازن وناجح وملموس، مؤكّدًا أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يسهم في تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التحديث الدوري للخطط وفقًا للتطورات والتحديثات في مجال الرعاية الصحية، مضيفًا «نتطلع إلى أن يقود قطاع الرعاية الصحية اقتصاد الدولة».

فيما قال أحمد عماد نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية إنَّ مصر دولة ناجحة وعظيمة، معربًا عن فخره بالتعاون والشراكة المستمرة مع هيئة الرعاية الصحية نحو تعزيز الكفاءة والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأكّد أنَّ هذه الشراكة ستسهم في تقديم خدمات صحية متميزة وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصحي، وأضاف أن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية للمجتمع المصري، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.