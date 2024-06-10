«المصرية للاستثمار»: الدولة جادة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية بالابتكار

أكد أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية يدعم الابتكار ويمنح فرصة للعديد من المشروعات، إضافة إلى إدراج شركات جديدة في البورصة

وشدد خلال تصريحاته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، على ضرورة أن يكون الاقتصاد تنافسي على المدى الطويل ليحقق أهداف التنمية.

ونوه الخطيب بأنّ المنافسة ليست قاصرة على بند واحد بل هي أشمل من فكرة الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أنّه إذا رغب المستثمر الأجنبي في الدخول إلى السوق المصرية وقرر البدء بقطاعات محددة لدراستها وهل تتمتع بالحياد التنافسي المنافس أم لا.

وأضاف أنّ المستثمر حال لم يجد حيادا تنافسيا في السوق المحلي سيتجه للاستثمار في بلاد أخرى مثل المغرب أو جنوب إفريقيا، اللذان يعدان الأفضل في حديث تطبيق القانون إضافة إلى استدامة العملة الأجنبية وضمان استثمار حقيقي يضمن له التطور والنمو.

وأشار إلى أنّ نماذج أعمال مستثمري الصناديق والأسهم الخاصة تعتمد على الاستحواذ بنسبة محددة لا تقل عن 10% في شركة و10% في شركة أخرى، وبعد 5 سنوات تصبح حصته من السوق نحو 40% لديهم على سبيل المثال.

وأوضح الخطيب أنّ المستثمر حال رغبته ببيع الشركة سيكون ذلك إما لمستثمر استراتيجي في السوق المحلية أو مستثمر خارجي، مشيرًا إلى أنّ الشركة التي حققت أرباحًا وزيادة في قيمتها السوقية ولتكن 20 مليون دولار على سبيل المثال ستجدها تحقق نفس قيمة الأرباح بالدولار رغم مضاعفاتها بالجنيه، ما يجعله لا يحقق أي نمو فعلي في قيمتها بسبب فروق سعر الصرف.