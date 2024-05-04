أستاذ اقتصاد: تعديل «فيتش» نظرتها لمصر سببه إصلاحات هيكلية واسعة تبنتها الدولة

علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، على تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابية»، قائلا: «الفترة الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الهيكلية وأهمها إصلاح السياسة النقدية والقضاء على السوق الموازي وتحرير سعر الصرف».

سياسة إصلاحية

وتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «تراجع التصنيف الائتماني لمصر كان بسبب الفجوة الدولارية ولكن تمت معالجة هذا الأمر بانتهاج سياسة إصلاحية وتبني سياسة نقدية تشددية ورفع الفائدة 600 نقطة أساس وترك سعر الصرف يحدد طبقاً لآليات السوق، ليعاود التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري للإيجابية مرة أخرى».

تهيئة مناخ جيد للاستثمار

وأكد نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ جيد للاستثمار المباشرة ومؤخراً نجحنا في إتمام أكبر صفقة استثمارية في تاريخنا المعاصر بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة على مشروع رأس الحكمة، ما نتج عنه سد الفجوة الدولارية وزيادة التدفقات وتحويلات العاملين بالخارج وتوفير النقد الأجنبي.