لمدة أسبوعين.. الإسكان تبدأ حجز وحدات أبراج حدائق أكتوبر الأحد المقبل

تبدأ وزارة الإسكان، فتح باب الحجز لوحدات أبراج حدائق أكتوبر بمشروع فالي تاورز المتميزة، يوم الأحد المقبل 30 يونيو، لطرح 984 شقة سكنية تلبي رغبات جميع الشرائح من المواطنين وسعر المتر 15 ألف جنيه.

مدة حجز وحدات الإسكان في أبراج حدائق أكتوبر

وكشفت مصادر في وزارة الإسكان، أنه تقرر فتح رابط الحجز على وحدات أبراج حدائق أكتوبر بمشروع فالي تاورز لمدة أسبوعين تنتهي بحلول منتصف يوليو القادم، إذ يبدأ رابط الحجز في استقبال طلبات المواطنين بداية من يوم الأحد.

تفاصيل مساحات وأسعار شقق فالي تاورز

ومن المقرر أن يتم حجز شقق فالي تاورز وفقا للمعلن من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ضمن برنامج مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الرابط التالي: https://reserve.newcities.gov.eg/، وتشمل تفاصيل الأسعار والمساحات كالتالي:

- يبلغ سعر المتر في شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر يتراوح من 15 إلى 16 ألف جنيه، حسب موقع الشقة.

- تتراوح مساحات الوحدات السكنية من 95 إلى 100 متر مربع.

- مقدم جدية الحجز 150 ألف جنيه.

- سداد 10% فقط من ثمن الشقة عند الاستلام.

- يصل نسبة السداد 20% من قيمة الوحدة بعد شهر من الاستلام.

- نظام الدفع على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور.

- يستحق سداد القسط الأول بعد 3 شهور من الاستلام.

- تطل على الأهرامات.

- قريبة من المتحف المصري.

- تقع وسط المساحات الخضراء.

- جرى مراعاة ذوي الهمم في تصميمها.

- تتكون عمارات المشروع من دور أرضي + 9 أدوار علوية.