تفاصيل حجز شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر.. الأسعار وموعد التقديم

بدأ العد التنازلي لموعد فتح حجز شقق فالي تاورز المتميزة في حدائق أكتوبر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أعلنت من خلاله أن التقديم سيكون الأحد المقبل الموافق 30 يونيو.

حجز شقق فالي تاورز

وأوضحت وزارة الإسكان، أنه يجرى طرح 984 شقة سكنية بمشروع شقق فالي تاورز، بمساحات تتراوح من 95 إلى 100 متر مربع.

برنامج مسكن

وتطرح الوزارة كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل حجز الوحدات للراغبين في امتلاك شقة سكنية في مشروع فالي تاورز على برنامج مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الرابط التالي: https://reserve.newcities.gov.eg/

مواصفات شقق فالي تاورز

تتمتع شقق مشروع فالي تاورز بعدة مميزات حددتها هيئة المجتمعات العمرانية، وهي:

- تطل على الأهرامات.

- قريبة من المتحف المصري.

- محاطة بحزام من الأشجار.

- تقع وسط المساحات الخضراء.

- جرى مراعاة ذوي الهمم في تصميمها.

- تتكون عمارات المشروع من دور أرضي + 9 أدوار علوية.

أسعار شقق فالي تاورز

سعر المتر في شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر يتراوح من 15 إلى 16 ألف جنيه، حسب موقع الشقة.

نظام سداد ثمن شقق فالي تاورز

- مقدم جدية الحجز 150 ألف جنيه.

- سداد 1% مصاريف إدارية.

- سداد 0.5% مجلس امناء.

- مدة السداد تترالوح من 3 إلى 7 سنوات.

- سداد 10% فقط من ثمن الشقة عند الاستلام.

- يصل نسبة السداد 20% من قيمة الوحدة بعد شهر من الإستلام.

- نظام الدفع على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور.

- يستحق سداد القسط الأول بعد 3 شهور من الإستلام.

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