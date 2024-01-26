تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة في أبراج حدائق أكتوبر.. كم تبلغ مساحتها؟

اعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة في مدينة حدائق أكتوبر، ضمن مشروع «valley towers» على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري والطريق الدائري والطريق السياحي، ودقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الاعلامي، وتطل مباشرة على الأهرامات.

مساحات الوحدات السكنية المطروحة بوحدات أبراج حدائق اكتوبر

وأشارت وزارة الإسكان الي أنَّ مساحات الوحدات السكنية المطروحة تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وارتفاع البرج يصل إلى30 مترًا، ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، موضحة أنه سيجرى إعلان الأسعار قريبا.

مباني خدمية

وقالت الوزارة إن المشروع يتضمن مباني خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية ووحدات إدارية، لتوفير كل الخدمات اللازمة للسكان، موضحا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المرافق واللاند سكيب بالكامل للمشروع، فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100%.

توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع

وأوضحت الوزارة أنَّه يجرى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تعتمد على 3 محاور وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الإجتماعي المدعومة.