سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك

جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-6-2024 عند مستويات أقل من 20 جنيها في بداية التعاملات، إذ جاءت البنوك الأكثر سعرا للشراء؛ الأهلي المصري وبنك مصر.

ويتغير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بشكل لحظي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم وفق آخر تحديث له:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.21 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.18 جنيه للشراء 13.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك القاهرة نحو 13.21 للشراء و13.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.99 جنيه للشراء 13.19 جنيه.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.17 للشراء و13.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13.11 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.91 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.