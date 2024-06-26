رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو: حدث فارق في حياة الشعب المصري

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وجاء نص البرقية كالتالي:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسيرئيس الجمهورية.. تحية تقدير وإعزاز لفخامتكم.. وبعد، يشرفني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونية لعام 2013، التي مثلت حدثًا فارقًا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها.

وتابع: وأنتهز هذه المناسبة الوطنية، لأدعو الله عز وجل أن يديم على فخامتكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها الأبي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادتكم الحكيمة، وكل عام وفخامتكم بألف خير وسعادة.