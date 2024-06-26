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نائب: المصريون رفضوا حكم «الإخوان الإرهابية».. وثورة 30 يونيو تاريخية

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:38 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
النائب إيهاب رمزي

النائب إيهاب رمزي

قال إيهاب رمزي عضو مجلس النواب إنَّ يوم 30 يونيو 2013 يومًا مشهودًا في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج أكثر من 30 مليون مصري إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، مطالبين بإنهاء حكم الجماعة الذي استمر لعام شهدت خلاله مصر أزمات حادة في الخبز والبوتاجاز والبنزين والكهرباء، فضلاً عن حالة الاحتقان الطائفي.

الرئاسة لفترة انتقالية

وتابع: «جاءت ثورة الشعب التي دعمها الجيش في 3 يوليو، عندما تجمع المصريون حول شاشات التلفزيون لسماع البيان الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، معلناً إنهاء حكم المرشد».

وأضاف «رمزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ مصر بدأت مرحلة جديدة بتولي المستشار عدلي منصور الرئاسة لفترة انتقالية، تمّ خلالها صياغة دستور جديد وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت مصر نحو البناء والتنمية.

واستكمل: «في مجال العمران، أُزيلت العشوائيات وتم توفير مساكن آدمية لسكانها، بالإضافة إلى بناء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية. وفي قطاع الصحة، أُطلقت مبادرة 100 مليون صحة لإنقاذ المصريين من فيروس سي، كما بدأت الدولة في استصلاح الصحراء لسد الفجوة الغذائية، وشهدنا مشاريع مثل الدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان في الصعيد وتوشكى والعوينات، فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكي».

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