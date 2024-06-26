تحالف الأحزاب: ثورة 30 يونيو ستظل رمزا للوحدة الوطنية والإرادة الشعبية

أكّد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، أهمية ثورة 30 يونيو في تاريخ مصر الحديث، مبينًا أنّها تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الدولة المصرية، حيث استطاع الشعب المصري، بدعم ومساندة جيشه الوطني، أن يستعيد وطنه ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

ثورة 30 يونيو ستظل رمزاً للوحدة الوطنية

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ ثورة 30 يونيو كانت بداية لعهد جديد يتسم بالعمل الجاد لبناء دولة عصرية حديثة، قائلًا: «ثورة 30 يونيو أعادت بناء المواطن المصري مرة أخرى، ووضعنا من خلالها أسس بنية تحتية قوية، وبدأنا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتضع بلادنا في مصاف الدول المتقدمة».

كما ثمن جهود القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة حديثه، قائلا: «نؤكّد استمرار دعمنا لمسيرة التنمية والإصلاح التي انطلقت من ثورة 30 يونيو، هذه الثورة ستظل رمزاً للوحدة الوطنية والإرادة الشعبية في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات».