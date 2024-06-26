مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها مجانا لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، فتح أبوابها مجانا لطلبة الثانوية العامة وذلك طوال فترة الامتحانات يوميا، إذ يتوفر داخل المكتبة أماكن مكيفة الهواء ذات طبيعة هادئة، إضافة إلى إنترنت سريع، وذلك كدور خدمي من المكتبة للطلاب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل دخول طلاب الثانوية العامة إلى مكتبة الإسكندرية مجانًا من حيث المواعيد وطريقة الدخول، بحسب بيان رسمي اليوم.

مواعيد دخول مكتبة الإسكندرية مجانا

وأكدت مكتبة الإسكندرية في بيانها اليوم، أنّ الدخول مجانا لطلاب الثانوية العامة يكون خلال المواعيد التالية:

- من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً.

- يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.

شرط دخول مكتبة الإسكندرية مجانا

وأشارت المكتبة إلى أنّ الدخول يكون عبر تقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب، وبذلك لا يحتاج إلى قطع أي تذكرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان لها، تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.