سفير الكونغو يزور مكتبة الإسكندرية ويبدي إعجابه بمقتنياتها: صرح ثقافي كبير

زار كاسونجا موسينجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة يرافقه ديبري بويوكو السفير بوزارة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية والجامعة التربوية الوطنية بالكونغو، مكتبة الإسكندرية اليوم، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

جولة في معارض ومتاحف مكتبة الإسكندرية

استقبلت هبة الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، الضيوف واصطحبتهم في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، إذ شاهدوا المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبدالسلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

كتاب «حجر رشيد» هدية لوفد الكونغو

وفي نهاية الجولة قدمت هبة الرافعي نسختين من كتاب «حجر رشيد- استعادة لغة قدماء المصريين» باللغة الفرنسية إهداء للضيوف.

سفير الكونغو يعبر عن إعجابه بمكتبة الإسكندرية

ومن جهته، أعرب السفير كاسونجا عن إعجابه الشديد بمكتبة الإسكندرية باعتبارها صرحاً ثقافيًا وعلميًا كبيرًا، وما تحويه من مقتنيات ووثائق نادرة، وكذلك بالدور الذي تقوم به المكتبة في خدمة المجتمع المصري وإبهار روادها.