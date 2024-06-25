مكتبة الإسكندرية تستضيف سفير الهند احتفالا باليوم العالمي لليوجا

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أجيت جوبناي سفير الهند بالقاهرة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لليوجا الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي في مكتبة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد زايد إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعلم من الثقافات الأخرى والتجارب المتباينة والمتنوعة لكثير من الدول.

من جهته، عبر السفير أجيت جوبناي عن سعادته لزيارة المكتبة، وعن أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والسفارة الهندية بالقاهرة، وتبادل الدكتور أحمد زايد والسفير أجيت جوبناي الهدايا التذكارية في نهاية الزيارة.

الاحتفال باليوم العالمي لليوجا

بدأ الاحتفال باليوم العالمي لليوجا بكلمة ترحيب من السفير اجيت جوبتاى للحضور، والذي عبر عن سعادته لإقامة هذا الاحتفال، مشيرًا إلى أن فكرة اليوم العالمي لليوجا اقترحت أول مرة من رئيس وزراء الهند؛ ناريندرا مودي، عام 2014 خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم قبول طلبه من قبل 175 دولة من بينهم مصر، موضحًا أن اليوجا هدية لا تقدر بثمن من تقاليد الهند القديمة، تجسد وحدة العقل والجسد، الفكر والعمل، ضبط النفس والوفاء، الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

وأوضح أنه يمكن ممارسة اليوجا في أي عمر وفى أي مكان وأنها لا تحتاج إلى تكلفة معدات او تجهيزات خاصة. معرباً عن الأثر الإيجابي لممارسة اليوجا على الفرد والمجتمع.

وأكد أننا في حاجة إلى ممارسة اليوجا وخصوصا في ظل الضغوط العصرية التي يعيشها العالم بأسره. وفى نهاية كلمته وجه الشكر لمكتبة الإسكندرية على استضافتها للحدث وتوفير كافة التحضيرات المطلوبة، وكذلك وزارة الشباب والرياضة على دعمها وأيضًا محافظة الإسكندرية على دورها الكبير لإقامة هذا الحدث السنوي. فيما أكد الدكتور أسعد الكيكي؛ عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية على سعادته لإقامة احتفالية اليوم العالمي لليوجا على أرض الإسكندرية خاصةً في ساحة مكتبة الإسكندرية، نظرًا للأهمية الثقافية والتاريخية والحضارية للمكتبة، مشيرًا الى أن موافقة 175 دولة لعقد يوم عالمي لليوجا تكريم كبير للهند.

أبعاد اليوجا

وأوضح أن لليوجا ثلاثة أبعاد هي الجسد، العقل والروح، وأنه يمكن ممارسة رياضة اليوجا في أي وقت وفى أي مكان لأنها تبعث الطاقة الايجابية لمن يمارسها وتساعد على رفع نسبة التركيز.

كما قدم الشكر لسفارة الهند على دورها الكبير والملموس لعقد هذا الحدث، متمنيًا المزيد من الفعاليات والأنشطة الفعالة والمؤثرة.

وعقب انتهاء الكلمات الافتتاحية، قدم السفير اجيت جوبتاى؛ سفير جمهورية الهند التكريم لضيوف الشرف، الدكتور أسعد الكيكي؛ عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية،و أمل العرجاوي؛ مدير مكتب تنشيط السياحة بالإسكندرية والدكتورة ولاء مصطفى؛ مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

ثم بدأ عرض موسيقى مع استعراض اليوجا بمشاركة جميع الشباب المشاركين في الحدث بملابس رياضية. وأقيم الحفل بساحة الحضارات الخارجية (البلازا) لمكتبة الإسكندرية.