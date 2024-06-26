يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة البرتغال وجورجيا والقنوات الناقلة، ويأتي ذلك ضمن منافسات بطولة يورو 2024، التي تقام حاليا بألمانيا، وحجز برازيل أوروبا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

موعد مباراة البرتغال وجورجيا والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة البرتغال وجورجيا والقنوات الناقلة، يطلق صافرة البداية الحكم السويسري ساندرو سشارير، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، وتنقل المبارة على قناة beIN Sports HD 1 Max، إذ حصلت شبكة بي إن سبورتس على كافة حقوق بث بطولة يورو 2024.

موقف منتخب البرتغال قبل مبارة الليلة

يدخل منتخب البرتغال مباراة الليلة، بعد أن تصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل والصعود للدور ثمن النهائي، وذلك بعد الفوز في مباراتي التشيك (1-0)، وتركيا (3-0).

يدخل منتخب جورجيا مباراة الليلة، في محاولة منهم لاقتناص بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي من يورو 2024، حيث ستكون للمرة الأولى في تاريخه، ولا بديل عن تحقيق الفوز في مبارة الليلة لرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحصد بطاقة التأهل، حيث أنه خسر أمام تركيا (1-3) وتعادل في مبارة التشيك (1-1).