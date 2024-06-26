رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، أعمال تطوير وحدة الرعاية بمستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال، وذلك في إطار خطة جامعة القاهرة لتحسين منظومة الرعاية الصحية بمستشفيات الجامعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي بلغت تكلفتها 250 مليون جنيه.

افتتاح أعمال التحديث وإعادة التأهيل بمستشفى أبو الريش

كما افتتح الخشت، أعمال التحديث وإعادة التأهيل بمستشفى أبو الريش، فضلا عن أعمال تطوير وتجديد المصاعد بالمستشفى.

وشارك في حضور فعاليات الافتتاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني العسلي المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، والدكتور أحمد طلعت والدكتورة مروة مشعل والدكتور شريف الأنوري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة.