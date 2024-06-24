الخشت: مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل أكثر من 10 آلاف مريض خلال عيد الأضحى

أشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بما حققته مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال إجازة عيد الأضحى، في قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

«الخشت»: مستشفى قصر العينى يستقبل 9487 حالة

وتلقى رئيس جامعة القاهرة، تقريرا مقدما من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن الحالات والعمليات التي أجرتها أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، إذ جرى استقبال أكثر من 10 آلاف مريض، منهم 9487 حالة مرضية وإجراء 1134 عملية جراحية، بمستشفيات طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة، بالإضافة إلى 9373 أشعة وتحليل.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، تقريرًا مقدما من د. محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، حول تقديم مستشفيات المعهد القومي للأورام خدماتها الطبية لمرضى الأورام خلال إجازة عيد الأضحى، حيث عملت مستشفيات المعهد بكامل طاقتها بوحدات الطوارئ والرعاية المركزة ووحدات علاج اليوم الواحد والأقسام الداخلية للأطفال والباطنة وأقسام الأشعة والتحاليل الطبية والعلاج الإشعاعي.

وأوضح التقرير، أنه تردد على وحدة استقبال الطوارئ بمعهد الأورام 515 مريضًا، وجرى حجز 70 مريضا بالأقسام الداخلية، وحجز 4 مرضى بالرعاية المركزة من خلال قسم الطوارئ، كما جرى عمل 13 ألفا و395 تحليلًا طبيًا شملت تحاليل الدم وبذل النخاع وغيرها، وعمل أشعات تشخيصية لنحو 225 مريضًا (شملت أشعة سونار وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي).

إجراء 300 جلسة علاج إشعاعي لمرضى الأورام

كما تناول التقرير إعطاء 300 جلسة علاج إشعاعي لمرضى الأورام من الكبار والأطفال بالمستشفى الرئيس ومستشفى الثدي بالتجمع، كما تردد 431 مريضا من الأطفال والكبار على وحدات علاج اليوم الواحد بالمعهد، إذ تلقوا 781 جرعة من العلاج الكيمائي والموجه و العلاج التدعيمي، بالإضافة إلى141 جرعة بقسم الإقامة الداخلي.