رئيس جامعة القاهرة: التحالف الوطني يقدم نموذجا فريدا للعمل التطوعي والتنموي

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم نموذجا فريدا للعمل الأولي التطوعي والتنموي، ويؤدي إلى تكامل الجهود من أجل قضايا التنمية ومساندة الفقراء في منظومة تكاملية مع الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الخشت في الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

جامعة القاهرة حاضرة بقوة كجزء من أعمال التحالف الوطني

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة حاضرة بقوة كجزء من أعمال التحالف الوطني منذ إعلانه وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة سواء من خلال القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا أو القوافل التنموية الشاملة في المناطق النائية والحدودية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتعليمية والمساعدات في توفير السلع الأساسية.

رئيس جامعة القاهرة عضوًا في مجلس أمناء التحالف الوطني

جدير بالذكر أنه جرى انتخاب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عضوًا في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة الأولى للتحالف 10 مايو الماضي.

ويتكون التحالف الوطني من مجموعة من أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر والتي تحالفت من أجل تنظيم وتنسيق جهودها في سبيل الوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين غير القادرين ودعمهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا.