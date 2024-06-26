أسعار المانجو في مصر اليوم الأربعاء 26-6-2024

تختلف أسعار المانجو في مصر وفق أنواعها، ومنها العويسي والزبدية والتيمور، وفق قائمة الأسعار المعلنة يوميا من سوق العبور، أكبر أسواق بيع الخضروات والفاكهة جملة في مصر.

أسعار المانجو في مصر

وترصد السطور التالية أسعار المانجو في مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، وفق آخر التحديثات المعلنة من سوق العبور، كما يلي.

- يتراوح سعر كيلو المانجو فونس بين 15 و40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو التيمور بين 15 و35 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو البلدي بين 16 و22 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو دبشة بين 15 و30 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو صديقة بين 18 و22 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو المانجو سكري بين 27 و25 جنيها.