أسعار المانجو في سوق العبور.. العويس تبدأ من 25 جنيها للكيلو

المانجو من أبرز الفواكهة المحببة لكثير من الناس، وتتوافر في الأسواق من خلال عدة أنواع، تختلف من حيث الطعم والمذاق، ونستعرض أسعار المانجو اليوم، بحسب أنواعها.

فوائد المانجو

ومن فوائد المانجو أنها تعزز قوة الجهاز العصبي والمناعي، وتقوية النظر والقلب والرئتين، حيث يوجد بها حديد يعزز كريات الدم الحمراء، ويساعد الكبد والنخاع الشوكي على تصنيعها، كما تحتوي على فيتامين «ج» الذي يساعد على امتصاص الحديد، والفوليك آسيد المفيد للحوامل وخاصة أعصاب الجنين، وتساعد على الإخراج في حالات الإمساك، وتسهم في خفض مستويات ضغط الدم، بحسب «سكاي نيوز».

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

ونستعرض تفاصيل أسعار المانجو في سوق العبور، بحسب الموقع الرسمي للسوق:

سعر كيلو المانجو عويس، يتراوح من : 25 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو مانجو هندي، يتراوح من 15 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو مانجو تيمور، يتراوح من 15 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو مانجو زبدية، يتراوح من 16 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو مانجو بلدي، يتراوح من 15 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو دبشه، يتراوح من 15 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو مانجو صديقة، يتراوح من 20 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو مانجو جولك، يتراوح من 20 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو مانجو سكري، يتراوح من 22 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو مانجو بيض العجل، يتراوح من 15 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو مانجو فجر كلان، يتراوح من 16 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو تومي، يتراوح من 16 إلى 20 جنيها.