أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور.. 20 جنيها لكيلو المانجو

سجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور استقرارا ملحوظا في أغلب الأصناف، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 19-6-2024، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو العنب البناتي الأحمر والأصفر بين 17 و27 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو العنب الأسود بين 20 و30 جنيها بحسب الجودة والحجم.

أسعار المانجو والخوخ

بينما تراوح سعر المانجو اليوم بين 20 و30 جنيها بالنسبة للمانجو الزبدية، وسعر كيلو المانجو السكري بين 20 و40 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الخوخ البلدي بين 10 و40 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو البرقوق السكري بين 15 لـ35 جنيهًا.