تيسيرا على المواطنين.. «الداخلية» تفتتح عددا من أقسام الجوازات في المحافظات

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء في التشغيل الفعلي لأقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد)؛ لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.