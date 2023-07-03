اعرف موعد عمل مصلحة الجوازات والأحوال المدنية.. والخدمات المقدمة

يرغب المواطنون في معرفة موعد عمل مصلحة الجوازات وقطاع الأحوال المدنية، من أجل استخراج جواز السفر، أوالبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، وغيرها من الخدمات.

ويبدأ العمل في مصلحة الجوازات وقطاع الأحوال المدنية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، غدا الثلاثاء 4 يوليو الجاري.

خدمات تقدمها مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين

تقدم مصلحة الأحوال المدنية الكثير من الخدمات للتسهيل على المواطنين، منها إنشاء مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كسجلات مجهزة فنيا ولوجستيا بكل الإمكانيات لتدعيم مكاتب الأحوال المدنية الجغرافية الثابتة، ولدفعها بأماكن التجمعات الجماهيرية.

ولاقت قوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة إشادة واستحسان لدى المواطنين في العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وجرى الدفع بعدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين ببعض المناطق بعدد 18 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الإسكندرية – مطروح- سوهاج – أسيوط - قنا – الأقصر – أسوان –الشرقية – بورسعيد - المنوفية – الغربية – البحيرة – الدقهلية).