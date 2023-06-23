هل تعمل مصلحة الجوازات والأحوال المدنية يوم السبت؟.. خبير أمني يوضح

هل تعمل مصلحة الجوازات والأحوال المدنية يوم السبت؟ سؤال يطرحه رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر؛ للتأكد من عمل تلك المصالح الحكومية قبل الذهاب إليها، لذا توضح «الوطن» طبيعة عمل مصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الأحوال المدنية فعملها طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، فهو عطلة رسمية.

ساعات العمل

ووفق المنشور على منصتي وزارة الداخلية ومصر الرقمية، فإنّ ساعات العمل في الجهات الشرطية الخدمية تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتستمر إلى الساعة 8 مساءً خاصة في مصلحة الجوازات والهجرة والأحوال المدنية، وأنّ المقرات تستقبل المواطنين طوال ساعات العمل بشكل منتظر.

تطوير الخدمات الشرطية

وتحدث الخبير اللواء عبدالوهاب الراعي الخبير الأمني، عن أنّ عملية تطوير الخدمات الشرطية وإدخال التطور التكنولوجي فيه تلك الخدمات كان من أهم أهداف استراتيجية وزارة الداخلية؛ لتسهيل المهمة على المواطن، وإنهاء حالات الزحام، وأن منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية أتاحت أغلب الخدمات الشرطية بشكل إلكتروني.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المميكن لأول مرة

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 16 عاما، على أن تكون سارية ومثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن تخطى سن 12 عاما للعام الدراسي الحالي.

- شهادة تفيد بتوضيح الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس (4×6).

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.

- شراء استمارة vip يتم إرفاقها مع الاستمارة العادية في حالة وجود أختام من جهات حكومية على البطاقة العادية تثبت الوظيفة.

- ملء استمارة vip وتقديمها إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.

- الانتظار 120 دقيقة حتى يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.

- تسليم البطاقة القديمة حال وجودها.