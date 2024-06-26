ندوة واحتفالية فنية في دار الكتب بمناسبة ذكرى 30 يونيو بمشاركة محمود مسلم

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة واحتفالية فنية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، يشارك فيها الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، يعقبها فقرة فنية تقدمها فرقة «دريم باند» من ذوي الهمم، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو، بقاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو

واعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أجندة فعاليات احتفال الوزارة بذكرى 30 يونيو والتي تشمل تنظيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال حفلًا فنيًا، وذلك بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحييه المطربة آية عبد الله، إذ تشدو بمجموعة من الأغنيات الوطنية، وذلك في تمام الساعة 9 مساء الأحد 30 يونيو، بمسرح ساحة الهناجر للفنون.

وتقيم مكتبة القاهرة الكبرى، معرضًا فنيًا بعنوان ثورة 30 يونيو، للفنانة هويدا إبراهيم، وذلك الخامسة مساء الأربعاء 26 يونيو الجاري، وأيضًا ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلًا موسيقيًا غنائيًا للفرقة الموسيقية للمركز في تمام الساعة 8 مساء الأربعاء 3 يوليو بالمسرح القومي.