دار الأوبرا تعرض 23 عملا موسيقيا شهيرا ضمن فعاليات الاحتفال بـ«30 يونيو»

تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالتها بذكرى 30 يونيو، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة تحت شعار «ليلة في حب مصر»، ويحييها نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الأحد 30 يونيو على المسرح الكبير، ويتضمن برنامج الحفل تقديم 23 عملًا من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية.

احتفالات قطاع الفنون التشكيلية بذكرى 30 يونيو

وضمن احتفالات 30 يونيو، يُطلق قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة من الورش الفنية بعدد من المواقع والمتاحف الفنية التابعة له، منها مركز راتب صديق الثقافي، متحف الأمير وحيد الدين سليم، متحف محمد ناجي، متحف مصطفى كامل، متحف محمود مختار.

حفل لأوكسترا الأنامل الصغيرة

كما تقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، حفلًا يُقام في الثامنة والنصف مساء 29 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار خطة القطاع للاهتمام بالنشء، وتعزيز روح الإبداع، ومكافحة التطرف الفكري، وتهدف الورش تدريب الأطفال على تصميم أعمال ولوحات فنية تُعبر عن مفهوم الوطن والحفاظ على الهوية المصرية.