وزارة الثقافة: افتتاح 6 عروض جديدة على مسارح الدولة في عيد الأضحى

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، 6 عروض مسرحية جديدة لجمهوره على مسارح القاهرة والإسكندرية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وهي مش روميو وجولييت وتعرض من ثاني أيام العيد، العيال فهمت تعرض من ثالث أيام العيد، مرايا إلكترا يعرض من ثالث أيام العيد، ذات والرداء الأحمر تعرض من ثاني أيام العيد، الحلم حلاوة من ثاني أيام العيد، مغامرة في المدينة الأسطورية من ثاني أيام العيد.

عروض مسرحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأعلنت وزارة الثقافة في بيان صحفي، إن فرقة المسرح القومي برئاسة الدكتور أيمن الشيوى، تفتتح العرض الجديد مش روميو وجولييت، وهو مستوحى من نص روميو وجولييت لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، وينطلق في التاسعة مساء ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومي.

كما تفتتح فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض العيال فهمت، والمأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور، وإنتاج المسرح الكوميدي، وتعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيونى، تفتتح عرض مرايا إلكترا من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، وإنتاج مسرح الشباب وتعرض على المسرح العائم في الثامنة والنصف بداية من ثالث أيام العيد.

وبالنسبة لعروض الأطفال، يعرض مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد على، مسرحية ذات والرداء الأحمر، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ، وتعرض ابتداء من ثاني أيام العيد في الساعة الثامنة مساء .

كما يعرض المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومى، عرض الحلم حلاوة من تأليف ياسر أبو العينين، وإخراج مي مهاب ويقدم العرض على مسرح متروبول، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء .

وتقدم فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي العرض المسرحي للأطفال مغامرة في المدينة الأسطورية، من إنتاج فرقة الإسكندرية، وتعرض على مسرح ليسيه الإسكندرية في الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ابتداء من ثاني أيام العيد .

11 عرضا مسرحيا في عيد الأضحى

ويبلغ إجمالي العروض المقدمة خلال إجازة عيد الأضحى 11 عرضًا مسرحيًا، من بينها 5 عروض مسرحية يجري إعادة عرضها، وهي:

- تقدم فرقة المسرح الكوميدي أيضا عرض يوم عاصم جدا من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

أما فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، فتقدم عرضها المسرحي النقطة العميا النص مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة .

وتعرض فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، العرض المسرحي السمسمية كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنان محمد متولى، عرض كاندي كراش، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفي الإسكندرية تعرض فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسى، عرض حازم حاسم جدا كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي وذلك علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء .