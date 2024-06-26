«معلومات المناخ»: الدولة اتخذت إجراءات منذ 2015 للتعامل مع التقلبات البيئية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغيرات المناخية ستكون السبب في تقلبات أصعب ألف مرة من انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن موجات الحر ستسبب في ضغط كبير على شبكات الكهرباء.

مصر قامت باتخاذ إجراءات

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، أن التغيرات المناخية قضية كبيرة للغاية ويجب اتخاذ إجراءات استباقية من أجل التعامل معها، وقد بدأتها مصر منذ عامي 2015 و2016، من خلال تطويع 42% من الطاقة لتكون نظيفة، موضحا أن التغيرات المناخية أكبر من قدرة البلدان على تحملها.

أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي بنهاية 2024

وأشار إلى أن هذه الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي بنهاية عام 2024.